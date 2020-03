Coronavirus, Spagna schiera esercito per evitare assembramenti

Torino, 15 mar. (LaPresse) - La Spagna dispiega l'esercito a Madrid e in altre città per verificare il rispetto delle disposizioni sul coronavirus. Diverse pattuglie stanno effettuando controlli in punti critici della capitale dove possono verificarsi assembramenti di persone (come stazioni ferroviarie e degli autobus). Lo riporta El Pais.

