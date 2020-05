Spagna revoca divieto a voli e navi da Italia

Il governo spagnolo ha revocato il divieto ai voli e alle navi passeggeri provenienti dall'Italia, fatta eccezione per le navi da crociera. La decisione del ministero dei Traporti, riferiscono i media locali, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale spagnola. "Vista la situazione della crisi sanitaria causata dal Covid-19 e l'evoluzione della pandemia nell'Unione europea, si può derogare e rendere ineffettive le norme che stabilivano divieti specifici a voli e navi passeggeri provenienti dall'italia, fatta eccezione per le navi da crociera che arrivino da qualsiasi porto", si legge. Il governo di Madrid aveva imposto il 10 marzo, tra le prime misure per tentare di controllare la pandemia, il divieto ai voli diretti fra Spagna e Italia, poi prorogato a tempo indefinito.

