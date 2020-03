Coronavirus, Spagna: più di mille morti e 20.000 contagi

di azn

Torino, 20 mar. (LaPresse) - Sono più di mille vittime e quasi 20.000 i casi positivi al coronavirus in Spagna. E' questo l'ultimo bilancio annunciato dal Ministero della Sanità. Come riporta 'El Pais' sono 19.980 i contagiati, 1.141 le persone in terapie intensiva e 1.002 i morti.

