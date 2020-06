Coronavirus, Spagna: Mascherine obbligatorie finché non si avrà terapia

di lcl

Milano, 9 giu. (LaPresse) - L'uso della mascherina in Spagna, quando non è possibile mantenere una distanza interpersonale di 1,5 metri, rimarrà obbligatorio finché "non si avrà una terapia efficace". Lo ha riferito il governo spagnolo, citato da El Paìs. La misura fa parte del decreto "per la nuova normalità" approvato dal Consiglio dei ministri che resterà in vigore finché il virus non sarà sconfitto.

