Coronavirus, Spagna: 462 nuove vittime, oltre 2.100 decessi

di azn

Torino, 23 mar. (LaPresse) - Aumenta ancora il numero delle vittime in Spagna a causa del coronavirus. Come riporta 'El Pais' citando i dati del Ministero della Salute sono 2.182 le vittime complessive, di cui 462 nella sola giornata di domenica. Il numero dei positivi sale a oltre 33mila, con 2.355 persone attualmente in terapia intensiva e 3.335 dimessi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata