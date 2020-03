Coronavirus, sindaco Mosca ordina di restare a casa: Concesse solo uscite essenziali

di scp

Torino, 29 mar. (LaPresse) - Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha ordinato che da domani tutti i residenti nella capitale dovranno restare a casa per l'emergenza coronavirus. Sarà possibile uscire solo per assistenza medica, spostamenti per lavoro, spesa, per far uscire gli animali domestici vicino a casa o gettare i rifiuti. Lo riporta l'agenzia Interfax.

