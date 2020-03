Coronavirus, sei nuovi casi in Belgio: tutti tornati da Nord Italia

di mrc/scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - Sei nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Belgio. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Maggie De Block, citata dal quotidiano La Libre Belgique. I sei contagiati risultano tornati dal Nord Italia. In totale in Belgio sono stati confermati 8 casi, incluso un paziente guarito che ha lasciato l'ospedale.

