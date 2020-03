Coronavirus, secondo decesso in Usa e primo contagio a New York

di ect

Seattle (Stati Uniti), 2 mar. (LaPresse/AP) - Secondo morto legato al coronavirus negli Stati Uniti. Fonti della Sanità americana hanno confermato un nuovo decesso nello stato di Washington. Si tratta di un uomo di 70 anni, perito in un ospedale nei pressi di Seattle dove decine di persone erano state sottoposte al test per il virus. Primo caso di positività a New York, dove una donna di circa 30 anni è risultata positiva al tampone: avrebbe contratto il virus mentre viaggiava in Iran.

