Coronavirus, Scozia e Galles chiudono le scuole

di scp

Torino, 18 mar. (LaPresse) - Scozia e Galles hanno deciso di chiudere le scuole per l'emergenza coronavirus. Scuole e asili nido in Scozia chiuderanno a fine settimana. “Naturalmente li terremo chiusi solo per il tempo che dobbiamo assolutamente. Ma a questo punto, non posso promettere che riapriranno prima delle vacanze estive", ha detto la premier Nicola Sturgeon, descrivendola come una delle decisioni più difficili che il governo abbia dovuto prendere finora durante la pandemia. “Oggi posso annunciare che stiamo prolungando le vacanze di Pasqua per le scuole del Galles. Le scuole in tutto il Galles chiuderanno entro il 20 marzo", ha invece dichiarato la ministra dell'Educazione gallese, Kirsty Williams.

