Coronavirus, Scholz: Mes strumento adatto, non comporta arrivo troika

di lcl

Milano, 6 apr. (LaPresse) - Il Meccanismo europeo di stabilita è lo "strumento adatto" per far fronte alla crisi economica generata dall'epidemia di Covid-19. Lo hanno ribadito in conferenza stampa il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e il ministro degli Esteri Heiko Maas, citati dai media tedeschi. Scholz ha chiarito che l'utilizzo del Mes non comporta automaticamente l'arrivo della "troika, nè di supervisiori o di commissari" ma garantisce un aiuto "rapido e mirato" ai Paesi.

