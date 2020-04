Coronavirus, Sassoli: Sede Pe a Strasburgo diventerà centro screening

di lcl

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "In collaborazione con le autorità francesi, abbiamo messo a disposizione la sede del Parlamento europeo a Strasburgo per essere trasformata in un centro di screening e di consulto sul Covid-19". Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli che ha aggiunto: "Vogliamo stare al fianco della nostra città ospitante e dei suoi cittadini in questi tempi difficili".

