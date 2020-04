Coronavirus, Sassoli: Necessaria solidarietà in Ue, abbassare toni

di lcl

Milano, 17 apr. (LaPresse) - "Siamo in una fase molto difficile, abbiamo bisogno di una grande solidarietà in Europa e di collaborazione fra i governi europei, ecco perchè il nostro invito a tutti i governi è a fare in modo che vi sia un abbassamento nei loro dibattiti e nelle loro tensioni e ci sia lo sforzo e la volontà comune, perchè oggi è in gioco la vita di tutti". Lo ha detto il presidente del Parlamento europe David Sassoli in conferenza stampa al termine della sessione plenaria del Pe. "Vogliamo uscire da questa crisi con la democrazia, con le nostre regole e con i nostri trattati ed il richiamo che è stato fatto è molto importante perchè abbiamo la necessità di non stravolgere le regole di convivenza e i valori comuni", ha aggiunto Sassoli.

