Coronavirus, Sassoli: Il 26 plenaria Parlamento europeo a distanza

di mrc/vln

Torino, 19 mar. (LaPresse) - Il presidente, David Sassoli, ha convocato per il 26 marzo una sessione plenaria straordinaria per approvare le misure proposte per affrontare la crisi provocata dal Covid-19, a seguito di una videoconferenza con i leader dei vari gruppi politici del Parlamento europeo. Sarà la prima sessione plenaria a utilizzare un sistema di voto a distanza. Lo si legge in una nota. "Di fronte ad una emergenza - dichiara Sassoli - dobbiamo usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione". E aggiunge: "Il Parlamento europeo sta facendo e continuerà a fare il suo dovere. Ho voluto fortemente che il Parlamento resti aperto perché la democrazia non può farsi abbattere dal virus, perché siamo l'unica Istituzione europea votata dai cittadini e vogliamo rappresentarli e difenderli".

