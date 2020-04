Coronavirus, Sanchez: Piano riapertura fino a giugno, diverso per zone

di mrc

Torino, 28 apr. (LaPresse) - Il piano di allentamento delle misure per la riapertura in Spagna a seguito del coronavirus durerà fino alla fine di giugno e sarà applicato in modo diverso in ciascun territorio. Lo ha riferito il premier, Pedro Sanchez, in conferenza stampa, citato dal quotidiano El Pais.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata