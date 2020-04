Coronavirus, Sanchez: Indispensabile primo consenso da Consiglio europeo

di lcl

Milano, 22 apr. (LaPresse) - Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, parlando al Parlamento, ha dichiarato di aspettarsi un primo consenso in occasione del vertice Ue di domani sugli aiuti economici per il coronavirus. "Mi aspetto che il Consiglio europeo di domani raggiunga un primo consenso perché è indispensabile", ha detto il premier, citato dal quotidiano britannico The Guardian. La Spagna ha proposto la creazione di un fondo fino a 1,5 miliardi di euro finanziato con un debito perpetuo.

