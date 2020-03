Coronavirus, salgono a 349 i casi in Germania

di mrc/scp

Milano, 5 mar. (LaPresse) - Salgono a 349 i casi di coronavirus in Germania. Lo riporta il ministero della Salute sul proprio sito nell'ultimo aggiornamento sull'epidemia. Il maggior numero di contagi, 175, è stato registrato in Renania settentrionale-Vestfalia, 65 nel Baden-Württemberg e 52 in Baviera.

