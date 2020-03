Coronavirus, Russia: Stop visti turistici a italiani

di lcl

Milano, 11 mar. (LaPresse) - La Russia smetterà di rilasciare visti turistici ai cittadini italiani per prevenire la diffusione del coronavirus. Lo ha comunicato il centro di crisi russo per il coronavirus, citato da 'The Moscow Times'.

A partire da venerdì, la Russia sospenderà inoltre la maggior parte dei voli da e per Italia, Germania, Francia e Spagna.

