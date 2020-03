Coronavirus, Russia rivede bilancio casi: Nessun morto

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - La Russia rivede il proprio bilancio sul coronavirus, sostenendo di aver registrato 199 contagi, 52 nelle ultime 24 ore, ma nessun morto, al contrario di quanto diffuso in un primo momento. Il Centro per il controllo e la prevenzione del coronavirus, citato dall'agenzia Interfzax, ha rimarcato che la vittima inizialmente indicata non è imputabile al Covid-19 ma a un coagulo di sangue.

