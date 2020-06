Coronavirus, Russia pronta a riaprire parzialmente i confini

di lcl

Mosca (Russia), 8 giu. (LaPresse/AP) - La Russia riaprirà parzialmente i confini in parallelo con l'allentamento delle restrizioni messe in campo per contenere la pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il primo ministro Mikhail Mishustin. Ai cittadini russi sarà permesso viaggiare all'estero per motivi di lavoro e di studio, per ricevere cure mediche o per prendersi cura dei parenti. Agli stranieri sarà permesso entrare nel Paese per motivi di salute o per far visita ai familiari.

