Coronavirus, Rohani: Nuova stretta, in casa per 15 giorni

di mrc/vln

Torino, 25 mar. (LaPresse) - Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, ha annunciato una stretta ulteriore alle misure per combattere il coronavirus nel paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Merhr specificando che le persone sono invitate a rimanere a casa e ad astenersi dall'intraprendere viaggi nelle vacanze di Nowruz, il Capodanno iraniano. "Abbiamo superato la prima ondata della malattia, ma un'altra ondata potrebbe aspettarci", ha avvertito Rohani. Le misure dovrebbero essere valide per 15 giorni. Finora in Iran sono stati registrati oltre 24mila contagi.

