Coronavirus, Rohani: In Iran nuovi lockdown dal 21 novembre

di lcl

Milano, 14 nov. (LaPresse) - L'Iran entrerà in una nuova fase di lockdown per cercare di arginare la diffusione del Covid-19. Il presidente iraniano Hassan Rohani, citato dall'agenzia Dpa, ha annunciato in un discorso televisivo che nuovi blocchi rigidi entreranno in vigore nel Paese a partire dal 21 novembre e che questi "sono necessari per salvare vite umane".

