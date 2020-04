Coronavirus, Rohani a Conte: Italia ci aiuti con prestito Fmi e sanzioni Usa

di scp

Torino, 21 apr. (LaPresse) - "Speriamo che i paesi europei, in particolare l'Italia, prendano le misure necessarie per questa violazione delle regole in queste difficili circostanze". Così il presidente iraniano Hassan Rohani in una telefonata avvenuta ieri, riferita dalla presidenza iraniana, col premier Giuseppe Conte, nel corso della quale Rohani ha fatto riferimento all'opposizione degli Stati Uniti a un prestito del Fondo monetario internazionale all'Iran e alla continuazione delle sanzioni nonostante l'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata