Coronavirus, Rki: In Germania situazione è ancora molto seria

di lcl

Milano, 12 nov. (LaPresse) - La situazione in Germania è "ancora molto seria". Lo ha detto il direttore del Robert Koch-Institut (Rki), Lothar Wieler, citato dall'agenzia tedesca Dpa. "Il tasso di infezione - del Covid-19 - è ancora in aumento in tutta la Germania", ha spiegato Wieler.

