Coronavirus, risalgono a 125 i nuovi casi in Corea del Sud

di mrc/acp

Torino, 31 mar. (LaPresse) - La Corea del Sud ha riportato 125 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 78 del giorno prima, che hanno portato le infezioni totali nel paese a 9.786, secondo il Centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc). Lo riferisce l'agenzia di stampa Yonhap specificando che si è registrato un leggero aumento nei casi, guidato da una costante crescita delle infezioni a grappolo e dei casi importati. Il bilancio delle vittime del paese è salito a 163, cinque in più rispetto al giorno prima, con oltre la metà dei decessi avvenuti tra pazienti di età pari o superiore a 80 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata