Ripartenza in Francia: folla in stazioni metro a Parigi

Da oggi la Francia esce dal lockdown. La riapertura è stata un po' caotica soprattutto a Parigi dove le persone si sono ammassate alle stazioni della metropolitana e dei treni nell'ora di punta nonostante le nuove regole di distanziamento sociale. Riaperti anche i negozi di abbigliamento, i saloni di parrucchiere e le agenzie immobiliari, con rigide precauzioni per contenere il coronavirus. Gli insegnanti stavano tornando per preparare le lezioni per accogliere gli studenti più avanti nella settimana, ma in numero limitato

