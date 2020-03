Coronavirus, riparte metro a Wuhan: in Hubei rimossi 1450 checkpoint autostradali

di scp

Torino, 28 mar. (LaPresse) - Sei linee della metropolitana hanno ripristinato il servizio limitato a Wuhan, epicentro del coronavirus in Cina, dopo che la valutazione ufficiale del rischio della città ieri è stata ridotta da alta a media. La provincia dell'Hubei ha rimosso tutti i 1.450 posti di blocco autostradali, tranne i 51 nella capitale Wuhan, per la ripresa del traffico in uscita, ha reso noto il quartier generale provinciale per la prevenzione e il controllo dell'epidemie, citato dal Global Times.

