Coronavirus, rinviate primarie democratiche in Ohio

di mrc

Columbus (Ohio, Usa), 17 mar. (LaPresse/AP) - L'Ohio ha rinviato le primarie democratiche per le presidenziali poche ore prima che si aprissero i seggi. La decisione è stata presa dal governatore, Mike DeWine, che ha dichiarato come la decisione fosse necessaria per evitare di alimentare ulteriormente la pandemia di coronavirus che ha paralizzato gli Stati Uniti. Il governatore ha preso la decisione contro il parere di un giudice, secondo cui era troppo tardi per spostare le elezioni. Per DeWine comunque i risultati delle elezioni non sarebbero stati considerati legittimi alla luce della pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata