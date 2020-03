Coronavirus, rinviata visita di Stato Xi Jinping in Giappone

di vln/mad

Milano, 5 mar. (LaPresse) - La visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Giappone è stata rinviata: Tokyo e Pechino hanno infatti concordato di dare priorità alla lotta contro la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga, citato dai media giapponesi, spiegando che la visita avrà luogo "in un momento migliore". Al momento non è stata fissata una nuova data. Suga ha precisato che il rinvio nella visita di Xi, inizialmente prevista per i primi di aprile, non influirà sulle relazioni Giappone-Cina.

