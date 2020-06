Coronavirus, Ricciardi: In autunno-inverno potremmo avere prime dosi vaccino

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - "Se le cose vanno bene in autunno-inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani". Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e membro del Comitato esecutivo dell'Oms, ad Agorà su Rai3., sul vaccino di Oxford realizzato in collaborazione con l'azienda di Pomezia Irbm.

