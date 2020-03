Coronavirus, Repubblica ceca verso imposizione quarantena nazionale

di scp

Torino, 15 mar. (LaPresse) - Il premier ceco Andrej Babis considera di imporre una quarantena nazionale a tutto il paese per l'emergenza coronavirus, consentendo solo gli spostamenti essenziali come quelli per andare a lavorare. Lo riferisce l'agenzia Ctk.

