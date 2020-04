Regno Unito verso estensione lockdown per settimane

Il governo britannico estenderà il lockdown per varie altre settimane, mentre l'epidemia del nuovo coronavirus è al picco. Le autorità annunceranno l'estensione delle restrizioni agli spostamenti e alle attività imprenditoriali dopo l'incontro del comitato di crisi del governo (Cobra). Il segretario alla Salute, Matt Hancock, ha dichiarato che "è troppo presto per cambiare" il lockdown introdotto il 23 marzo per rallentare la diffusione del virus. Tuttavia, altri Paesi stanno cautamente revocando le restrizioni. Sino a ieri sono morte oltre 12.850 persone negli ospedali britannici, dopo essere risultate positive al test, ma il dato non include i morti nelle case di riposo e in altri luoghi. Il Chief medical officer Chris Whitty ha dichiarato che il Regno Unito sta "probabilmente raggiungendo il picco globale", ma le autorità "non sono ancora al punto di poter dire con fiducia e sicurezza che è il picco sia passato".

