Coronavirus, Regno Unito sconsiglia viaggi in Italia

di scp

Milano, 10 mar. (LaPresse) - Il Regno Unito "sconsiglia tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, in Italia, a causa di un focolaio in corso di coronavirus (Covid-19) e in linea con vari controlli e restrizioni imposte dalle autorità italiane il 9 marzo". È quanto si legge nei consigli di viaggio del Foreign Office.

