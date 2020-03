Coronavirus, Regno Unito presenta piano da 30 mld sterline

di lcl

Milano, 11 mar. (LaPresse/AP) - Il governo britannico ha presentato un pacchetto di misure da 30 miliardi di sterline per aiutare l'economia a fronteggiare le ripercussioni causate dall'epidemia di coronavirus. Il ministro delle finanze Rishi Sunak ha affermato che il governo conservatore britannico farà "qualunque cosa serva" per sostenere l'economia in questa situazione temporanea di crisi.

Sunak ha rassicurato che il governo fornirà tutte le risorse di cui il Servizio sanitario nazionale ha bisogno per superare l'epidemia, che secondo lui potrebbe colpire un lavoratore su cinque.

