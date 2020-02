Coronavirus, Regno Unito: "Minaccia seria e imminente per la salute pubblica"

L'allarme del segretario alla Salute Matt Hancock che ha annunciato nuove misure per combatterne la diffusione

Il governo britannico ha dichiarato che il coronavirus è una "minaccia seria e imminente" per la salute pubblica. Lo riporta la Bbc. Il segretario alla Salute, Matt Hancock, ha annunciato nuove misure per combattere la diffusione del virus. Fino a oggi sono stati quattro i casi registrati nel Regno Unito. In Cina, intanto, salgono a 27 gli stranieri ai quali è stato diagnosticato il coronavirus. Lo riporta il Global Times, che cita il ministero degli Affari esteri, specificando che 2 sono morti e 3 sono stati dimessi dall'ospedale dopo il ricovero.

