Coronavirus, Regno Unito annuncia piano di emergenza contro epidemia

di lcl

Roma, 8 mar. (LaPresse/AP) - Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha delineato il piano di emergenza per far fronte all'impatto dell'epidemia di coronavirus, impegnandosi a fare "tutto il possibile" per contenere il virus.

Il piano, che probabilmente passerà in Parlamento entro la fine del mese, dovrebbe includere misure che consentano di svolgere i procedimenti giudiziari via telefono o video e che permettano alle persone di lasciare momentaneamente il lavoro per prendersi cura delle persone colpite dal virus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata