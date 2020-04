Coronavirus, registrati 47 nuovi casi in Corea del Sud

di mrc

Torino, 7 apr. (LaPresse) - La Corea del Sud ha riportato meno di 50 nuovi casi di coronavirus per il secondo giorno consecutivo. Lo riferisce l'agenzia di stampa Yonhap specificando che le autorità hanno però avvisato di non abbassare la guardia. Nello specifico, ieri sono stati registrati 47 nuovi casi, numero invariato rispetto al giorno prima. In tutto il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie coreano (Kcdc) ha segnalato 10.331 casi totali e 192 morti con i 6 registrati ieri. La Corea del Sud ha registrato 100 o meno nuovi casi giornalieri per più di tre settimane, ma le autorità sanitarie continuano a essere in allerta per le infezioni a grappolo nelle chiese e negli ospedali, nonché per i casi provenienti dall'estero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata