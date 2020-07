Coronavirus, record di contagi in Usa: oltre 55mila in un giorno

di scp

Torino, 3 lug. (LaPresse) - Gli Stati Uniti hanno riferito 55.220 nuovi casi di coronavirus ieri, superando il record di 52.789 di mercoledì, il più alto in un giorno dall'inizio della pandemia, secondo i dati raccolti dal Washington Post. La Florida giovedì ha riportato 10.109 nuovi casi di coronavirus, segnando un nuovo record in 24 ore. È il 25esimo giorno consecutivo che lo Stato raggiunge un livello record nella sua media di sette giorni. In Texas, il governatore repubblicano Greg Abbott ha emesso un ordine che impone di indossare mascherine in pubblico in qualsiasi contea con 20 o più casi di Covid-19, mentre i casi nello Stato continuano a salire. Giovedì, il Texas ha riferito di 7.915 nuovi casi di coronavirus.

