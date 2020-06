Coronavirus, record di contagi in India: 17mila in un giorno

di scp

Nuova Delhi (India), 25 giu. (LaPresse/AP) - L'India ha registrato un altro record di casi di coronavirus, 16.922 in un giorno, portando il totale a 473.105. Il ministero della Sanità ha anche riportato 418 morti in più, portando i decessi a 14.894. Il governo di Nuova Delhi ha previsto che i casi nella sola area della capitale potrebbero espandersi a oltre mezzo milione entro la fine di luglio, e sta prendendo in considerazione la possibilità di acquisire hotel di lusso e stadi per convertirli in ospedali da campo.

