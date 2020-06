Coronavirus, record contagi in India: preoccupazione per Nuova Delhi

di mad

Nuova Delhi (India), 24 giu. (LaPresse/AP) - L'India ha registrato il picco più alto di contagi con 15.968 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 456.183, con Mumbai e Nuova Delhi come città più colpite del Paese. Il ministero della Sanità ha anche riportato un aumento record di 245 morti a causa di Covid-19, portando a 14.476 le vittime. I numeri effettivi, come in altre parti del mondo, sono ritenuti molto più elevati a causa di una serie di motivi, come i test limitati.

Gli Stati di Maharashtra, Nuova Delhi e Tamil Nadu sono gli Stati più colpiti, e rappresentano quasi il 60% di tutti i casi nel Paese.

Nuova Delhi sta emergendo come motivo di preoccupazione per il governo federale anche per i pochi controlli e la mancanza di letti d'ospedale. Con le infezioni a Nuova Delhi in aumento, il governo stima che entro la fine di luglio in India si arriverà a quasi 550mila casi.

