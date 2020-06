Coronavirus, record casi in Texas: oltre 5mila in un giorno

di mad

Austin (Texas, Usa), 24 giu. (LaPresse/AP) - Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, afferma che il suo Stato ha superato per la prima volta 5.000 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno, registrando un altro record preoccupante poiché il più grande ospedale pediatrico americano, il Texas Children's Hospital, inizia a ospitare pazienti adulti per liberare posti letto a Houston. Abbott ha invitato tutti i cittadini a restare in casa.

Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive della nazione, ha detto martedì ai legislatori di Washington che "le prossime due settimane saranno critiche" in Texas e in altri Stati che stanno cercando di ridurre un picco allarmante di nuovi casi.

Il tasso di infezione in Texas è raddoppiato da fine maggio a quasi il 9%. E lunedì, il Texas ha registrato un undicesimo giorno consecutivo di ricoveri record per Covid-19 con oltre 3.700.

