Coronavirus, record casi in India: 5.242 in un giorno

di mad

New Delhi (India), 18 mag. (LaPresse/AP) - L'India ha registrato la sua più grande ondata di nuovi casi di coronavirus in un giorno con 5.242 nuovi contagi e 157 decessi nelle ultime 24 ore, portando il tasso di infezione del Paese a oltre 96mila, il più alto in Asia.

Il Paese ora ha 3.029 vittime segnalate a causa di Covid-19.

L'ondata di infezioni arriva il giorno dopo che il governo federale ha esteso il blocco nazionale al 31 maggio, ma ha allentato alcune restrizioni per ripristinare l'attività economica e ha dato agli Stati un maggiore controllo nel decidere sui lockdown.

Le autorità attribuiscono il recente aumento delle infezioni al ritorno di centinaia di migliaia di lavoratori migranti nei villaggi indiani, che hanno infrastrutture sanitarie più deboli.

