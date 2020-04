Coronavirus, Raab presiede riunione war cabinet

di mrc

Torino, 7 apr. (LaPresse) - Il segretario agli Affari esteri britannico, Dominic Raab, presiede la seduta del war cabinet, il 'gabinetto di guerra' per l'emergenza coronavirus, in sostituzione del premier, Boris Johnson. Lo riferisce Sky News. Il premier, ricoverato da ieri sera in terapia intensiva per il virus, ha chiesto a Raab di sostituirlo.

