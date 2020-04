Coronavirus, Raab: Johnson è un combattente, ce la farà

di lcl

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "Sono fiducioso che - Boris Johnson - ce la farà. Se so una cosa del primo ministro è che è un combattente". Così il ministro degli Esteri britannico e sostituto premier Dominic Raab in conferenza stampa, citato dal 'The Sun'. Johnson "non è solo il primo ministro, non è solo il nostro capo, ma è un collega e un amico - ha detto Raab - tutte le nostre preghiere sono con lui, Carrie e tutta la sua famiglia".

