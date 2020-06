Coronavirus, R0 in Germania passa da 1,79 a 2,88

di scp

Torino, 21 giu. (LaPresse) - L'indice R0 della diffusione del coronavirus in Germania calcolato su 4 giorni è passato da 1,79 a 2,88. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut, che evidenzia come l'impennata sia in particolare dovuta al focolaio nell'industria di carni Toennies di Gutersloh.

