Coronavirus, questa settimana colloquio ministri Economia G7 e Eurogruppo

di scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - I ministri dell'Economia del G7 e quelli dell'Eurogruppo terranno una riunione telefonica questa settimana per "coordinare le loro risposte" all'impatto del coronavirus sulla crescita globale. Lo ha detto il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire a France2. "Questa settimana avremo una riunione telefonica - perché non dobbiamo viaggiare troppo - dei ministri del G7 per coordinare le risposte", ha affermato Le Maire, aggiungendo che un colloquio analogo dell'Eurogruppo è in programma mercoledì.

