Coronavirus, Putin: Russia non ha in programma lockdown nazionale

di lcl

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Il presidente russo Vladimir Putin non ha in programma di introdurre nel Paese un lockdown a livello nazionale nonostante l'aumento dei casi e dei decessi per il Covid-19. "Non abbiamo in programma di introdurre misure restrittive" e di disporre "il cosiddetto 'blocco a livello nazionale' che comporta l'interruzione completa dell'economia e delle operazioni commerciali", ha detto il presidente citato dall'agenzia russa Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata