Coronavirus, Putin: la situazione in Russia peggiora

"La situazione del coronavirus in Russia sta cambiando ogni giorno e non per il meglio, i contagi aumentano". Così il presidente russo, Vladimir Putin, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti, durante una riunione sulla situazione sanitario-epidemiologica nel paese in videoconferenza. "Le prossime settimane saranno in gran parte decisive. Tutte le azioni delle autorità dovrebbero essere strutturate in modo ottimale, con un margine e tenendo conto di tutti i fattori", ha aggiunto il presidente. All'incontro hanno partecipato anche la vicepresidente, Tatyana Golikova, e il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin. In Russia, sono stati registrati 18.328 casi di Covid-19, quasi 1.500 guariti, e 148 morti.

