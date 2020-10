Coronavirus, Putin a Trump: Tua vitalità ti aiuterà contro Covid-19

di lcl

Washington (Usa), 2 ott. (LaPresse/AP) - Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato gli auguri di una pronta guarigione al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a sua moglie, Melania Trump, esprimendo "sincero sostegno in questo momento difficile". Lo rende noto il Cremlino che ha riferito di un telegramma inviato da Putin a Trump in cui il presidente russo ha scritto all'omologo Usa: "Spero che la tua innata vitalità, buon umore e ottimismo ti aiuteranno a far fronte al pericoloso virus".

