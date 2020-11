Coronavirus, principe William positivo ad aprile: lo tenne nascosto

di lrs

Milano, 2 nov. (LaPresse) - Il duca di Cambridge ha contratto il Covid-19 all'inizio di quest'anno. Lo hanno detto alla BBC fonti del palazzo. Si ritiene che sia risultato positivo ad aprile in un momento simile a suo padre Carlo. Secondo il quotidiano 'The Sun', che per primo ha riportato la storia, il principe William, 38 anni, ha mantenuto la sua diagnosi privata per evitare di allarmare la nazione. Kensington Palace, l'ufficio e la casa del principe William, ha rifiutato di commentare ufficialmente.

Il principe William, secondo in linea di successione al trono, non ha detto a nessuno del suo risultato positivo al test perché "stavano succedendo cose importanti e non volevo preoccupare nessuno", stando a quanto rivela il tabloid britannico. È stato curato dai medici del palazzo e ha seguito le linee guida del governo isolandosi nella casa di famiglia Anmer Hall, nel Norfolk, ha aggiunto il giornale.

