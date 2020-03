Coronavirus, primo morto in Spagna: paziente con polmonite a Valencia

di lrs

Milano, 3 mar. (LaPresse) - Primo morto in Spagna per un paziente con coronavirus. La ministra della Salute della Comunità Valenciana, Ana Barceló, ha confermato in conferenza stampa che una seconda analisi ha rilevato la presenza di coronavirus in un paziente con una polmonite di origine sconosciuta che è morto all'ospedale Arnau de Vilanova di Valencia il 13 febbraio scorso. Sono al momento 19 i casi di coronavirus proprio nella Comunità Valenciana. Lo riporta 'El Mundo'.

